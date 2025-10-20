Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
4.08
X
4.52
П2
1.75
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.67
X
4.30
П2
2.30
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.30
П2
2.41
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
3.04
X
4.40
П2
2.04
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Юта
4
:
Колорадо
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
1
:
Коламбус
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Анахайм
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сент-Луис
1
:
Лос-Анджелес
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
3
:
Флорида
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
4
:
Сан-Хосе
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
4
:
Сиэтл
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Оттава
2
:
Эдмонтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
5
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
2
:
Нью-Джерси
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Спартак
7
:
Шанхай Дрэгонс
6
П1
X
П2

Плющев о том, что ЦСКА отстранил Спронга: «Если эта фигура токсичная, никакие уговоры не помогут. Мой опыт говорит о том, что таких игроков нужно сразу убирать!»

— Владимир Анатольевич, начнем с вашего родного клуба — ЦСКА, который так тяжело стартовал.

Источник: Спортс"

— Последняя заметная новость из ЦСКА — вывод из состава североамериканского форварда Спронга. В прессе я ее накануне комментировал, редкий случай — мои слова передали в общем-то корректно, но написали только часть правды.

Раз со Спронгом индивидуально работает Сергей Федоров, это говорит о рабочем режиме и о том, что в клубе на форварда рассчитывают. Но в целом ситуация очень опасная — и об этом в статье написано не было.

— Почему опасная?

— Определенного мнения о Спронге, несмотря на набранные им в большинстве очки, не сложилось. Если эта фигура — токсичная, не работающая на объединение команды, то никакие уговоры, а также воспитательные и индивидуальные тренировки не помогут. Более того, чем раньше будет принято кадровое решение, тем более здоровой останется команда.

В моей тренерской карьере были такие хоккеисты. Гол забьют, два привезут — и разделят команду на несколько лагерей. Мой опыт говорит о том, что их нужно сразу убирать!

— Примеры?

— Фамилию и клуб называть не буду. Когда работал со сборной, в последний момент встал выбор, кого берем на турнир: талантливого, но эгоистичного форварда или более предсказуемого и, скажем так, рабочего?

Собрал группу игроков, которые гарантировали себе места в сборной и которые как раз являлись одноклубниками проблемного форварда. Спросил их: берем его на турнир? Ответ категорический: нет, только не его, в первой же сложной игре всю команду подставит!

Не сомневался, что именно эти слова и услышу, они только укрепили меня в первоначальном мнении. А потом на тренерском совете все ворчали — мол, почему такого мастера не берешь… — сказал заслуженный тренер России.