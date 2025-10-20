Агенты Хатсона о 8-летнем контракте с «Монреалем» на 70,8 млн долларов: «Хотели, чтобы Лэйн получил значительные подписные бонусы — деньги придут как можно раньше»

Соглашение вступит в силу с сезона-2026/27. Общая сумма контракта составляет 70,8 млн долларов, из них 55 млн приходится на подписные бонусы (авансы). Эти суммы защищены от выкупа и иных форс-мажорных обстоятельств.
На вопросы о контракте ответили директор агентства Quartexx Райан Барнс и непосредственный представитель игрока Шон Кофи.
— Как начались переговоры по новому контракту Лэйна?
— Переговоры начались в начале лета. Лэйн только что получил трофей Колдера как лучший новичок НХЛ, и «Монреаль» хотел подписать его на долгосрочный контракт. Лэйн тоже любит Монреаль, поэтому обе стороны были заинтересованы найти соглашение, которое устроит всех.
— Насколько сильно на стратегию подписания повлияло приближающееся вступление в силу нового CBA?
— Это был важный фактор. Болельщики обычно смотрят на потолок зарплат и срок, но структура контракта не менее важна. Мы хотели, чтобы Лэйн получил значительные подписные бонусы — чтобы деньги пришли как можно раньше. Новое CBA вводит более строгие ограничения на долю подписных бонусов и их распределение, поэтому контракт, который Лейн подписал сейчас, уже не был бы возможен после вступления CBA в силу.
— Были ли сомнения — ждать нового соглашения лиги и профсоюза игроков или подписывать сейчас?
— Новые правила CBA официально вступали в силу только в сентябре 2026 года, поэтому мы хотели собрать максимум информации, чтобы определить оптимальный момент для подписания. Однако Лэйн с самого начала знал, что хочет остаться в Монреале надолго.
— Лэйн получил самый крупный подписной бонус среди игроков без статуса UFA со времен контракта Мэттью Ткачака. Это часть вашей стратегии при работе с молодыми игроками?
— Подписной бонус — это очень важно. Он полностью гарантирован, выплачивается в любом случае, в отличие от зарплаты, которая может быть выкуплена или приостановлена во время локаута. Конечно, с новым CBA мы не ожидаем остановок, но, как показала пандемия, никто не застрахован.
Мы всегда рассматриваем возможность включения подписных бонусов — и для молодых игроков, и для ветеранов. Все зависит от готовности клуба и общей структуры контракта: срок, сумма, защита от обмена и другие детали. Бонус — лишь часть, но очень важная.