Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
4.35
X
4.62
П2
1.67
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.67
X
4.30
П2
2.30
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.30
П2
2.41
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
3.16
X
4.33
П2
2.04
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Юта
4
:
Колорадо
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
1
:
Коламбус
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Анахайм
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сент-Луис
1
:
Лос-Анджелес
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
3
:
Флорида
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
4
:
Сан-Хосе
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
4
:
Сиэтл
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Оттава
2
:
Эдмонтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
5
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
2
:
Нью-Джерси
5
П1
X
П2

Агенты Хатсона о 8-летнем контракте с «Монреалем» на 70,8 млн долларов: «Хотели, чтобы Лэйн получил значительные подписные бонусы — деньги придут как можно раньше»

21-летний игрок, ставший лучшим новичком НХЛ в прошлом сезоне, продлил соглашение с «Канадиенс» на 8 лет со средней годовой зарплатой 8,85 миллиона долларов.

Соглашение вступит в силу с сезона-2026/27. Общая сумма контракта составляет 70,8 млн долларов, из них 55 млн приходится на подписные бонусы (авансы). Эти суммы защищены от выкупа и иных форс-мажорных обстоятельств.

На вопросы о контракте ответили директор агентства Quartexx Райан Барнс и непосредственный представитель игрока Шон Кофи.

— Как начались переговоры по новому контракту Лэйна?

— Переговоры начались в начале лета. Лэйн только что получил трофей Колдера как лучший новичок НХЛ, и «Монреаль» хотел подписать его на долгосрочный контракт. Лэйн тоже любит Монреаль, поэтому обе стороны были заинтересованы найти соглашение, которое устроит всех.

— Насколько сильно на стратегию подписания повлияло приближающееся вступление в силу нового CBA?

— Это был важный фактор. Болельщики обычно смотрят на потолок зарплат и срок, но структура контракта не менее важна. Мы хотели, чтобы Лэйн получил значительные подписные бонусы — чтобы деньги пришли как можно раньше. Новое CBA вводит более строгие ограничения на долю подписных бонусов и их распределение, поэтому контракт, который Лейн подписал сейчас, уже не был бы возможен после вступления CBA в силу.

— Были ли сомнения — ждать нового соглашения лиги и профсоюза игроков или подписывать сейчас?

— Новые правила CBA официально вступали в силу только в сентябре 2026 года, поэтому мы хотели собрать максимум информации, чтобы определить оптимальный момент для подписания. Однако Лэйн с самого начала знал, что хочет остаться в Монреале надолго.

— Лэйн получил самый крупный подписной бонус среди игроков без статуса UFA со времен контракта Мэттью Ткачака. Это часть вашей стратегии при работе с молодыми игроками?

— Подписной бонус — это очень важно. Он полностью гарантирован, выплачивается в любом случае, в отличие от зарплаты, которая может быть выкуплена или приостановлена во время локаута. Конечно, с новым CBA мы не ожидаем остановок, но, как показала пандемия, никто не застрахован.

Мы всегда рассматриваем возможность включения подписных бонусов — и для молодых игроков, и для ветеранов. Все зависит от готовности клуба и общей структуры контракта: срок, сумма, защита от обмена и другие детали. Бонус — лишь часть, но очень важная.