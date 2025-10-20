Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
4.35
X
4.62
П2
1.67
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.67
X
4.30
П2
2.30
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.30
П2
2.41
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
3.16
X
4.33
П2
2.04
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Юта
4
:
Колорадо
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
1
:
Коламбус
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Анахайм
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сент-Луис
1
:
Лос-Анджелес
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
3
:
Флорида
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
4
:
Сан-Хосе
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
4
:
Сиэтл
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Оттава
2
:
Эдмонтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
5
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
2
:
Нью-Джерси
5
П1
X
П2

18-летний защитник «Металлурга» Полтавчук о дебюте в КХЛ в матче с «Нефтехимиком» (9:6): «Мечта чуть-чуть сбылась. Ничего не показал, наверное. Не сыграл в свой хоккей»

18-летний защитник магнитогорцев провел на льду 8:10, получил малый штраф и завершил встречу с полезностью «+1».

Источник: Спортс"

— Сильно волновались?

— Почти нет. Чуть-чуть было.

— С кем чаще выходили в паре?

— Со всеми почти, но больше — с Егором Яковлевым.

— Что скажете ваших первых сменах?

— Волнительно было, но Егор помогал, поддерживал, подсказывал.

— В третьем периоде «Металлург» пропустил четыре шайбы. Отчего это произошло?

— Мы начали играть не в тот хоккей.

— Как вообще хоккеисты относятся к таким результатам как 9:6?

— Когда забивается много шайб, болельщикам, наверное, это нравится, а игрокам, и, особенно, тренерам = не очень.

— Что вам в дебютном матче в КХЛ удалось лично в плане игры?

— Ничего, наверное. Я не сыграл в тот хоккей, который я показываю.

— Какой опыт вы приобрели в первой своей игре в КХЛ?

— Мечтал сыграть в КХЛ с детства. Можно сказать, мечта чуть-чуть сбылась. Только надо не один матч сыграть и уйти, а нужно полноценно играть в команде, — сказал Полтавчук.