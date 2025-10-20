18-летний защитник «Металлурга» Полтавчук о дебюте в КХЛ в матче с «Нефтехимиком» (9:6): «Мечта чуть-чуть сбылась. Ничего не показал, наверное. Не сыграл в свой хоккей»

— Сильно волновались?
— Почти нет. Чуть-чуть было.
— С кем чаще выходили в паре?
— Со всеми почти, но больше — с Егором Яковлевым.
— Что скажете ваших первых сменах?
— Волнительно было, но Егор помогал, поддерживал, подсказывал.
— В третьем периоде «Металлург» пропустил четыре шайбы. Отчего это произошло?
— Мы начали играть не в тот хоккей.
— Как вообще хоккеисты относятся к таким результатам как 9:6?
— Когда забивается много шайб, болельщикам, наверное, это нравится, а игрокам, и, особенно, тренерам = не очень.
— Что вам в дебютном матче в КХЛ удалось лично в плане игры?
— Ничего, наверное. Я не сыграл в тот хоккей, который я показываю.
— Какой опыт вы приобрели в первой своей игре в КХЛ?
— Мечтал сыграть в КХЛ с детства. Можно сказать, мечта чуть-чуть сбылась. Только надо не один матч сыграть и уйти, а нужно полноценно играть в команде, — сказал Полтавчук.