Разин о ротации в «Металлурге»: «Все реагируют правильно — это кнут, так сказать. Ниточки, за которые можно дергать игроков, чтобы напрягались. После 9:6 полкоманды можно подергать…»

— Коробкин отметил возвращение в состав двумя голами подряд. Кажется, что он один из тех, кто на ротацию реагирует максимально правильно.
— Не только он. Они все на ротацию реагируют правильно, потому что ротация — это, так сказать, кнут. Вот Исхаков в прошлой игре был тринадцатым, вышел, набрал очки, забил. И сегодня он хорошо сыграл.
Это такие ниточки, за которые можно дергать хоккеистов, чтобы они напрягались.
— После такой игры эти ниточки можно дернуть и у тех, кто много забил или много отдал?
— Полкоманды сегодня можно подергать… Жаль, травмированные есть… Их бы тоже подергали, — сказал главный тренер «Металлурга».