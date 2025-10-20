Карбери о «Вашингтоне» после 3:4 с «Ванкувером»: «Мы не были готовы к игре. Но я не чувствую, что есть проблемы с утренними матчами. У нас опытная команда»

"Мы не были готовы к игре, как мне показалось. Если говорить о первом периоде, то мы не боролись за шайбу, не могли контролировать ее, с трудом выходили из зоны. Было множество помарок.
Проблемы в утренних матчах? Вы так думаете? Разве у нас в целом плохие результаты в таких случаях? Да, сегодняшний день, когда игра началась в 12:30 (по местному времени — Спортс) можно привести в пример.
Но тут нужно копать глубже, потому что я не чувствую, что есть такая проблема. У нас опытная команда, которая может подготовиться к игре, которая начинается в 7 часов вечера или утром в воскресенье, во вторник перед 5 тысячами человек или в субботу вечером перед 20 тысячами.
У меня нет такого ощущения, повторюсь, но если это действительно так, то мы должны быть готовы. Неважно, сколько времени на часах", — сказал Спенсер Карбери.