Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
4.35
X
4.62
П2
1.67
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.67
X
4.30
П2
2.30
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.30
П2
2.41
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
3.16
X
4.33
П2
2.04
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Юта
4
:
Колорадо
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
1
:
Коламбус
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Анахайм
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сент-Луис
1
:
Лос-Анджелес
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
3
:
Флорида
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
4
:
Сан-Хосе
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
4
:
Сиэтл
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Оттава
2
:
Эдмонтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
5
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
2
:
Нью-Джерси
5
П1
X
П2

Карбери о «Вашингтоне» после 3:4 с «Ванкувером»: «Мы не были готовы к игре. Но я не чувствую, что есть проблемы с утренними матчами. У нас опытная команда»

«Кэпиталс» проиграли первый период матча регулярного чемпионата НХЛ с «Кэнакс» со счетом 0:3.

"Мы не были готовы к игре, как мне показалось. Если говорить о первом периоде, то мы не боролись за шайбу, не могли контролировать ее, с трудом выходили из зоны. Было множество помарок.

Проблемы в утренних матчах? Вы так думаете? Разве у нас в целом плохие результаты в таких случаях? Да, сегодняшний день, когда игра началась в 12:30 (по местному времени — Спортс) можно привести в пример.

Но тут нужно копать глубже, потому что я не чувствую, что есть такая проблема. У нас опытная команда, которая может подготовиться к игре, которая начинается в 7 часов вечера или утром в воскресенье, во вторник перед 5 тысячами человек или в субботу вечером перед 20 тысячами.

У меня нет такого ощущения, повторюсь, но если это действительно так, то мы должны быть готовы. Неважно, сколько времени на часах", — сказал Спенсер Карбери.