Пастухов про 6:9 с «Металлургом»: «Провальное начало, никакого характера “Нефтехимик” не проявил. Потом собрались, что-то сделали, есть задел на будущее, но так нельзя»

На фоне грубости нужно где-то отвечать, бороться, если хочешь выигрывать у таких команд. Ну и самоотверженность должна быть.
— Сегодня забросили три шайбы в меньшинстве…
— Всегда нужно быть нацеленным на гол, даже в меньшинстве. Ну и, конечно, надо меньше удаляться.
— Что сказал главный тренер [Игорь Гришин] после такого матча?
— Все все сами понимают, готовятся дальше. За третий период похвалил. Нужно двигаться дальше, каждому сделать выводы — особенно после первых тридцати минут матча, — сказал защитник нижнекамцев после игры FONBET КХЛ.