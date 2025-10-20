Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
4.35
X
4.62
П2
1.67
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.67
X
4.30
П2
2.30
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.30
П2
2.41
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
3.16
X
4.33
П2
2.04
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Юта
4
:
Колорадо
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
1
:
Коламбус
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Анахайм
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сент-Луис
1
:
Лос-Анджелес
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
3
:
Флорида
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
4
:
Сан-Хосе
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
4
:
Сиэтл
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Оттава
2
:
Эдмонтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
5
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
2
:
Нью-Джерси
5
П1
X
П2

Пастухов про 6:9 с «Металлургом»: «Провальное начало, никакого характера “Нефтехимик” не проявил. Потом собрались, что-то сделали, есть задел на будущее, но так нельзя»

— Провальное начало матча, провальная игра в обороне, никакого характера в начале игры не проявили. Потом собрались, что-то сделали, есть задел на будущее, но так нельзя — действовать только полматча.

На фоне грубости нужно где-то отвечать, бороться, если хочешь выигрывать у таких команд. Ну и самоотверженность должна быть.

— Сегодня забросили три шайбы в меньшинстве…

— Всегда нужно быть нацеленным на гол, даже в меньшинстве. Ну и, конечно, надо меньше удаляться.

— Что сказал главный тренер [Игорь Гришин] после такого матча?

— Все все сами понимают, готовятся дальше. За третий период похвалил. Нужно двигаться дальше, каждому сделать выводы — особенно после первых тридцати минут матча, — сказал защитник нижнекамцев после игры FONBET КХЛ.