18:00
Лада
:
Динамо Мн
П1
4.35
X
4.62
П2
1.67
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Локомотив
П1
2.67
X
4.21
П2
2.33
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
ЦСКА
П1
2.60
X
4.10
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Торпедо
П1
3.16
X
4.33
П2
2.04
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Юта
4
:
Колорадо
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
1
:
Коламбус
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Анахайм
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сент-Луис
1
:
Лос-Анджелес
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
3
:
Флорида
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
4
:
Сан-Хосе
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
4
:
Сиэтл
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Оттава
2
:
Эдмонтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
5
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
2
:
Нью-Джерси
5
П1
X
П2

Защитник «Трактора» Дэй о диаспоре из «Херши» в КХЛ: «У ребят есть чемпионский дух. Все хотят подписывать победителей, наши успехи в АХЛ раскрыли глаза многим руководителям»

Фарм-клуб «Вашингтона» дважды подряд становился чемпионом АХЛ (2023, 2024).

— Много ваших партнеров из «Херши» играют в КХЛ. Как думаете, почему именно этот клуб стал «донором» игроков для лиги?

— Думаю, это из-за двух выигранных Кубков Колдера подряд. Каждый клуб хочет подписывать победителей, так что наши успехи в АХЛ раскрыли глаза многим хоккейным руководителям. Ребята из «Херши» имеют чемпионский дух и помогают добывать победы своим новым командам.

— Поддерживаете связь с ребятами из «Херши»?

— Разумеется! Многих ребят разбросало по разным странам: Россия, Германия, Швейцария… Кто-то остался играть в Северной Америке.

Кубок Колдера сплотил нас, теперь между нами неразрывная связь, — сказал Дэй.

Кроме Дэя, в КХЛ сейчас выступают поигравшие за чемпионские команды «Херши» вратарь Зак Фукале («Динамо» Минск), защитники Бобби Нарделла («Торпедо»), Джейк Масси («Барыс») и Чейз Приски («Сибирь»), нападающие Пьеррик Дюбе («Трактор»), Сэм Анас, Алекс Лимож (оба — «Динамо» Минск), Майкл Веккионе, Мэйсон Морелли (оба — «Барыс») и Райли Саттер («Шанхай Дрэгонс»).

Кожевников о КХЛ: «Как вы хотите конкурировать с НХЛ, если скупаете “херши-колу” из АХЛ?! Кажется, мы словно возвращаемся в 90-е, когда смирились со своей второсортностью».