Дементьев о том, что Панарин не хочет делать «Рейнджерс» скидку: «Он считает, что его цена на рынке должна быть иной. Вероятность возвращения в КХЛ — 0,01%»

Ранее стало известно, что россиянин отказался дать клубу скидку во время переговоров о новом соглашении.
— Срок контракта Панарина истекает летом 2026 года. По информации американских инсайдеров, он отказался снизить зарплату. С чем, по‑вашему, это может быть связано?
— Отказался. Это его право. Он — достаточно заметный и яркий хоккеист. Он считает, что его цена на рынке должна быть иной. Здесь сложно что-либо добавить к тому, что мы сейчас знаем.
— Как сообщается, ориентиром для «Рейнджерс» был контракт Анже Копитара с «Лос-Анджелесом». В 2023 году словенец продлил соглашение с «Кингс», снизив зарплату.
— У каждого своя ситуация — как у игрока, так и у команды. Совершенно точно, что данный вопрос находится еще только на стадии обсуждения, прорабатываются очертания будущего контракта. Поэтому об окончательном решении или расставании говорить пока рано.
— Как вы считаете, Панарин заслуживает большого контракта?
— Я за то, чтобы игроки зарабатывали много. Я на их стороне. 100%.
— Как вы оцениваете вероятность возвращения Панарина в КХЛ в ближайшие годы?
— Вообще минимальная вероятность. 0,01%. Все силы — в НХЛ, — считает агент и хоккейный эксперт.