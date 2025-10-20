Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
4.35
X
4.62
П2
1.67
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.67
X
4.30
П2
2.33
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.30
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
3.16
X
4.33
П2
2.04
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Юта
4
:
Колорадо
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
1
:
Коламбус
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Анахайм
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сент-Луис
1
:
Лос-Анджелес
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
3
:
Флорида
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
4
:
Сан-Хосе
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
4
:
Сиэтл
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Оттава
2
:
Эдмонтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
5
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
2
:
Нью-Джерси
5
П1
X
П2

Дементьев о том, что Панарин не хочет делать «Рейнджерс» скидку: «Он считает, что его цена на рынке должна быть иной. Вероятность возвращения в КХЛ — 0,01%»

Текущий сезон является последним по действующему контракту 33-летнего форварда с «Рейнджерс» с кэпхитом 11,64 миллиона долларов.

Источник: Спортс"

Ранее стало известно, что россиянин отказался дать клубу скидку во время переговоров о новом соглашении.

— Срок контракта Панарина истекает летом 2026 года. По информации американских инсайдеров, он отказался снизить зарплату. С чем, по‑вашему, это может быть связано?

— Отказался. Это его право. Он — достаточно заметный и яркий хоккеист. Он считает, что его цена на рынке должна быть иной. Здесь сложно что-либо добавить к тому, что мы сейчас знаем.

— Как сообщается, ориентиром для «Рейнджерс» был контракт Анже Копитара с «Лос-Анджелесом». В 2023 году словенец продлил соглашение с «Кингс», снизив зарплату.

— У каждого своя ситуация — как у игрока, так и у команды. Совершенно точно, что данный вопрос находится еще только на стадии обсуждения, прорабатываются очертания будущего контракта. Поэтому об окончательном решении или расставании говорить пока рано.

— Как вы считаете, Панарин заслуживает большого контракта?

— Я за то, чтобы игроки зарабатывали много. Я на их стороне. 100%.

— Как вы оцениваете вероятность возвращения Панарина в КХЛ в ближайшие годы?

— Вообще минимальная вероятность. 0,01%. Все силы — в НХЛ, — считает агент и хоккейный эксперт.