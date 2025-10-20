Отец Малкина о будущем сына: «Женя хочет еще играть, думаю. Мне самому хочется, чтобы он играл, не представляю его вне хоккея»

В 6 играх в текущем регулярном чемпионате НХЛ трехкратный обладатель Кубка Стэнли набрал 9 (2+7) очков.
С 1355 баллами за карьеру в рамках регулярок Малкин вышел на чистое 28-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги.
«Женя, думаю, хочет еще играть. Мне самому хочется, чтобы он играл. Я не могу представить его вне хоккея», — сказал Владимир Малкин.
Малкин о будущем: «Почему бы не поиграть еще 2 года? Я мог бы завершить карьеру сейчас, но все еще чувствую, что могу играть, я голоден, хочу забивать голы, помогать команде».