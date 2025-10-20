Ричмонд
Дементьев об игре Овечкина: «Он набирает ход, практически весь чемпионат еще впереди. Я рад, что он забросил первую шайбу, это вселяет определенную уверенность»

Нападающий «Вашингтона’забросил одну шайбу в 6 матчах.

— На мой взгляд, Александр просто набирает ход, и практически весь чемпионат еще впереди. Я рад, что он забросил первую шайбу, и это уже вселяет определенную уверенность, спокойствие в его дальнейшие действия. Поэтому будем наблюдать.

— Богатое на мероприятия лето в России тоже могло повлиять на старт Овечкина?

— Узнаваемость Александра очень велика в мире, не только в России. Пожалуй, спроси любого человека в любой стране, кого из великих спортсменов он знает, и в пятерке и даже в тройке будет Александр Овечкин. Поэтому здесь ничего удивительного в этом нет.

Другое дело, что с возрастом появляется определенный опыт, иные требования к самому себе. Ему не то, что нужно что-то кому-то доказывать, а просто нужно идти той дорогой, на которой он находится. И это в определенной степени накладывает ответственность, которая всегда присутствовала у Александра. Поэтому спокойно следим, не переживаем и желаем здоровья, удачи и успеха нашему голеадору, — сказал хоккейный агент Алексей Дементьев.

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
