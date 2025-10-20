Ричмонд
Хоккей. НХЛ
23.10
Нью-Джерси
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.38
П2
2.74
Хоккей. НХЛ
23.10
Баффало
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.38
П2
2.51
Хоккей. НХЛ
23.10
Калгари
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.37
П2
2.38
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
3
:
ЦСКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
1
:
Торпедо
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
1
:
Локомотив
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
0
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2

Кудашов о действиях судьи при 1-м голе «Локомотива»: «Неужели арбитры не видят, где надо располагаться? Человек стоит, вообще не реагирует»

Тренер «Динамо» подверг критике арбитра, в которого попала шайба при первом пропущенном голе команды.

Источник: Спортс"

"Нормально ощущаю себя, все нормально. Понимаете, шайба в судью попадает, например. Неужели они не видят, где надо располагаться? В таких играх они должны какую-то ответственность нести, наверное. Игра идет до первого гола, и они видят, как развивается атака.

Мы специально смотрели: стоит человек и стоит, вообще не реагирует. Но не спорю, остальные голы — чисто наши. Но все равно все должны работать на максимуме. Какая тут критика может быть? В первом голе попадает шайба, выскакивает… Сейчас уже да, не доработали. Ясно уже. Тут чистая недоработка«, — сказал главный тренер московского “Динамо” Алексей Кудашов.