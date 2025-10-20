Спронг о пропуске 2 матчей ЦСКА: «Слухи эскалировали ситуацию. Я не злюсь на журналистов, понимаю, что писать — ваша работа, но все сказанное в прессе было неправдой»

Сегодня 28-летний форвард вернулся в состав ЦСКА после того, как пропустил игры против «Локомотива» (1:4) и «Торпедо» (1:0). Сообщалось, что поведением нападающего был недоволен главный тренер клуба Игорь Никитин. Спронг был временно отстранен от тренировок.
— Хотели спросить, как я забил? Это было здорово.
— Как чувствовали себя на протяжении двух матчей, которые провели вне состава?
— Было много слов, они были безумными, думаю, вы уже прочитали заявления президента, который все рассказал.
Не знаю, почему появились слухи, они эскалировали ситуацию. Я не злюсь на вас, журналистов, понимаю, что писать — ваша работа, но все сказанное в прессе было неправдой. Эта неправда может повредить карьере игроков, — сказал нападающий ЦСКА Дэниэл Спронг.
Есмантович об отсутствии Спронга на выезде с ЦСКА: «Были мелкие травмы, поэтому решили дать ему паузу. Нас ждут принципиальные матчи, Дэниэл будет нужен».