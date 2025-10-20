Ричмонд
Спронг о пропуске 2 матчей ЦСКА: «Слухи эскалировали ситуацию. Я не злюсь на журналистов, понимаю, что писать — ваша работа, но все сказанное в прессе было неправдой»

Сегодня ЦСКА обыграл «Динамо» Минск в игре Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 5:3. Спронг забил 2 гола в этом матче.

Источник: Спортс"

Сегодня 28-летний форвард вернулся в состав ЦСКА после того, как пропустил игры против «Локомотива» (1:4) и «Торпедо» (1:0). Сообщалось, что поведением нападающего был недоволен главный тренер клуба Игорь Никитин. Спронг был временно отстранен от тренировок.

— Хотели спросить, как я забил? Это было здорово.

— Как чувствовали себя на протяжении двух матчей, которые провели вне состава?

— Было много слов, они были безумными, думаю, вы уже прочитали заявления президента, который все рассказал.

Не знаю, почему появились слухи, они эскалировали ситуацию. Я не злюсь на вас, журналистов, понимаю, что писать — ваша работа, но все сказанное в прессе было неправдой. Эта неправда может повредить карьере игроков, — сказал нападающий ЦСКА Дэниэл Спронг.

Есмантович об отсутствии Спронга на выезде с ЦСКА: «Были мелкие травмы, поэтому решили дать ему паузу. Нас ждут принципиальные матчи, Дэниэл будет нужен».