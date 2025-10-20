Ричмонд
23.10
Нью-Джерси
:
Миннесота
П1
2.30
X
4.38
П2
2.74
Хоккей. НХЛ
23.10
Баффало
:
Детройт
П1
2.40
X
4.38
П2
2.51
Хоккей. НХЛ
23.10
Калгари
:
Монреаль
П1
2.55
X
4.37
П2
2.38
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
3
:
ЦСКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
1
:
Торпедо
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
1
:
Локомотив
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
0
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2

Хартли о работе в «Локомотиве»: «В “Авангарде” мы перестроили не только команду, но и весь бренд. А здесь команда-чемпион, многие знают, как выигрывать, много ветеранов. Ситуации разные

— Рад, что нашли путь к победе. Одна из самых тяжелых игр в этом сезоне. Обе команды шли в давление в зоне атаки. Потому рад, что нам удалось забрать скорость соперника.

Также отмечу Волкова, который вернулся после травмы. Хорошо работал и забил два гола. Отмечу все звено, они все принесли все три гола нашей команде.

— Обращали внимание на ослабленный состав «Динамо» перед игрой? Старались ли дополнительно настроить?

— Мы действительно говорили об этом перед игрой, что первое звено соперника очень мастеровитое. А второе, третье и четвертое, было видно, будут оказывать большое давление на наших защитников и играть быстро, все время навязывать борьбу. Готовили к этому ребят.

Отдадим должное «Динамо». Они хорошую игру провели. Игра могла пойти в любом направлении.

— Для вас сильно отличается работа в чемпионском «Локомотиве» и в «Авангарде», который вы делали чемпионом?

— Ситуации разные. Когда пришел в «Авангард», мы перестроили не только команду, но и весь бренд. А здесь команда-чемпион, многие ребята знают, как выигрывать, много ветеранов.

Но если говорить о тренерстве, то каждый тренер приходит со своей системой. Отдаю должное хоккеистам, что они все выполняют и становятся лучше, — сказал главный тренер «Локомотива» Боб Хартли.

«Локомотив» одержал 700-ю победу в КХЛ. Команда Хартли обыграла «Динамо».