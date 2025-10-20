Ричмонд
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
02:30
Баффало
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.39
П2
2.54
Хоккей. НХЛ
03:30
Калгари
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.37
П2
2.36
Хоккей. НХЛ
не начался
Нью-Джерси
:
Миннесота
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
3
:
ЦСКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
1
:
Торпедо
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
1
:
Локомотив
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
0
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2

Кудашов о 2:3 от «Локомотива»: «В меньшинстве хорошо играли, самоотверженность была, интрига. Надо было минимум в овертайм уходить. Жаль, что не взяли очков, сами виноваты»

— Думаю, неплохая игра получилась. Очень жаль, что не взяли очков в ней. Сами виноваты.

Источник: Спортс"

— Можно ли сказать, что причиной поражения стало отсутствие игроков из топ-6?

— Причиной поражения стал «Локомотив». Они причина поражения.

— В атаке был экспериментальный состав. Те, кто зашел в состав, оправдали ваши надежды? Понравилось ли вам?

— А вам понравилось? Честно.

— Не все.

— А мне понравились. Команда была хорошо настроена, хорошо двигалась, все выполняла. Да, наделали… Но нельзя сказать, что ты сам себе проиграл, когда играешь с «Локомотивом». Соперник заслужил эти голы. Тем не менее все делали свое дело.

— Вы не могли предположить, что Комтуа заболеет, а Пакетт получит повреждение…

— А вы откуда знаете? Они по разным делам ушли, я сказал. Дела разные делают. Я ничего не сказал.

— Кто-то выйдет к «Спартаку»?

— Не знаю, честно.

— Какой был самый приятный эпизод?

— Было много хороших моментов. В меньшинстве хорошо играли, самоотверженность была, атмосфера отличная. Интрига была. Обидно упускать. Надо было минимум в овертайм уходить, — сказал главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов.