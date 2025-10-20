Кудашов о 2:3 от «Локомотива»: «В меньшинстве хорошо играли, самоотверженность была, интрига. Надо было минимум в овертайм уходить. Жаль, что не взяли очков, сами виноваты»

— Можно ли сказать, что причиной поражения стало отсутствие игроков из топ-6?
— Причиной поражения стал «Локомотив». Они причина поражения.
— В атаке был экспериментальный состав. Те, кто зашел в состав, оправдали ваши надежды? Понравилось ли вам?
— А вам понравилось? Честно.
— Не все.
— А мне понравились. Команда была хорошо настроена, хорошо двигалась, все выполняла. Да, наделали… Но нельзя сказать, что ты сам себе проиграл, когда играешь с «Локомотивом». Соперник заслужил эти голы. Тем не менее все делали свое дело.
— Вы не могли предположить, что Комтуа заболеет, а Пакетт получит повреждение…
— А вы откуда знаете? Они по разным делам ушли, я сказал. Дела разные делают. Я ничего не сказал.
— Кто-то выйдет к «Спартаку»?
— Не знаю, честно.
— Какой был самый приятный эпизод?
— Было много хороших моментов. В меньшинстве хорошо играли, самоотверженность была, атмосфера отличная. Интрига была. Обидно упускать. Надо было минимум в овертайм уходить, — сказал главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов.