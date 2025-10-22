Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
перерыв
СКА
1
:
ЦСКА
0
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.40
П2
4.81
Хоккей. КХЛ
перерыв
Сочи
0
:
Торпедо
1
Все коэффициенты
П1
5.75
X
5.20
П2
1.50
Хоккей. КХЛ
2-й период
Ак Барс
0
:
Локомотив
0
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.22
П2
2.70
Хоккей. КХЛ
3-й период
Лада
0
:
Динамо Мн
3
Все коэффициенты
П1
34.00
X
14.25
П2
Хоккей. НХЛ
23.10
Нью-Джерси
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.42
П2
2.87
Хоккей. НХЛ
23.10
Баффало
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.46
X
4.37
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
23.10
Калгари
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.34
П2
2.26

Обе-Кюбель об Овечкине: «В самолете на его месте всегда стоят шесть банок пива. У него есть номер работника Subway — парень приносит ему заказ в машину, когда Ови выезжает из арены»

Нападающий системы «Миннесоты» и бывший игрок «Вашингтона» в подкасте Drette Su’l Tape заявил, что Александр Овечкин никогда не садится в самолет без 12-дюймового сэндвича из Subway. Кроме того, на его месте всегда стоит упаковка из шести банок чешского пива, а также он ест чипсы Cheetos.

Источник: Спортс"

"У него есть номер телефона парня, который работает в Subway. Когда он выезжает из арены, он пишет ему сообщение. Тот подходит, Ови даже не выходит из машины — парень сам приносит заказ. Я не шучу! Это правда, потому что он не хочет заходить в Subway, чтобы его там не узнали.

И когда он садится в самолет — неважно, где игра, — на его столике всегда шесть банок чешского пива. Чешский пилснер. Выиграли или проиграли, неважно — шесть банок все равно там.

А в его бутылке на скамейке — кола", — сказал Обе-Кюбель.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше