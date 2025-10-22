Обе-Кюбель об Овечкине: «В самолете на его месте всегда стоят шесть банок пива. У него есть номер работника Subway — парень приносит ему заказ в машину, когда Ови выезжает из арены»

"У него есть номер телефона парня, который работает в Subway. Когда он выезжает из арены, он пишет ему сообщение. Тот подходит, Ови даже не выходит из машины — парень сам приносит заказ. Я не шучу! Это правда, потому что он не хочет заходить в Subway, чтобы его там не узнали.
И когда он садится в самолет — неважно, где игра, — на его столике всегда шесть банок чешского пива. Чешский пилснер. Выиграли или проиграли, неважно — шесть банок все равно там.
А в его бутылке на скамейке — кола", — сказал Обе-Кюбель.