Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
02:30
Баффало
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.39
П2
2.54
Хоккей. НХЛ
03:30
Калгари
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.37
П2
2.38
Хоккей. НХЛ
не начался
Нью-Джерси
:
Миннесота
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
3
:
ЦСКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
1
:
Торпедо
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
1
:
Локомотив
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
0
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2

Ларионов после 3:4 с ЦСКА: «Вопрос об отставке из СКА не возникал. Легко на все наплевать и уйти — это не в моем характере, я буду бороться до конца. Верю, что можно все исправить&raq

Клуб из Петербурга уступил ЦСКА в FONBET Чемпионате КХЛ (3:4). СКА идет 9-м в таблице Западной конференции с 16 очками в 17 играх.

— Не возникает желания уйти в отставку?

— Самое простое — сделать это движение. Для меня, человека, который прошел большую карьеру, принять такое решение — самое простое, как бросить корабль. Но знаю, что любой коллектив, любой человек проходит определенные трудности, которые необходимо преодолеть, найти в себе силы, козыри в рукаве, чтобы поправить ситуацию.

Вопрос об отставке не возникал. Всегда легко на все наплевать, бросить и уйти. Это не в моем характере. Я буду бороться до конца. Верю в ребят, в команду, что можно все исправить, — сказал главный тренер СКА.