Грицюк забил первый гол в НХЛ и стал 3-й звездой матча с «Миннесотой». Форвард «Нью-Джерси» набрал 5 очков в 7 играх сезона

Нападающий «Дэвилс» Арсений Грицюк впервые забил в НХЛ, реализовав большинство броском с ползоны на пятой минуте третьего периода.
Россиянин был признан третьей звездой матча. В его активе также два броска по воротам и один силовой прием при нейтральной полезности за 15:55 на льду (0:57 — в большинстве).
Первой звездой игры стал нападающий «Нью-Джерси» Доусон Мерсер (0+2), второй — вратарь команды Нико Доус (29 из 30 бросков).
Грицюк набрал 5 (1+4) очков при полезности «минус» 1 в 7 матчах текущего сезона НХЛ.