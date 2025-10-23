Ричмонд
Грицюк забил первый гол в НХЛ и стал 3-й звездой матча с «Миннесотой». Форвард «Нью-Джерси» набрал 5 очков в 7 играх сезона

«Нью-Джерси» обыграл «Миннесоту» (4:1) дома в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: Спортс"

Нападающий «Дэвилс» Арсений Грицюк впервые забил в НХЛ, реализовав большинство броском с ползоны на пятой минуте третьего периода.

Россиянин был признан третьей звездой матча. В его активе также два броска по воротам и один силовой прием при нейтральной полезности за 15:55 на льду (0:57 — в большинстве).

Первой звездой игры стал нападающий «Нью-Джерси» Доусон Мерсер (0+2), второй — вратарь команды Нико Доус (29 из 30 бросков).

Грицюк набрал 5 (1+4) очков при полезности «минус» 1 в 7 матчах текущего сезона НХЛ.