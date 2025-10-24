Овечкин о том, что приближается к отметке 1500 игр за «Вашингтон»: «Это здорово, особенный момент. Мне повезло сыграть так много матчей за одну команду»

— 1500 игр — это очень много. Что вы думаете о том, что все эти матчи были в составе одной команды?
— Это здорово, особенный момент, конечно, для меня и моей семьи.
Мне повезло сыграть так много игр за одну команду. Это классно, — сказал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.
