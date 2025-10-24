Ричмонд
04:00
Даллас
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.12
X
4.40
П2
2.94
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.40
П2
2.83
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.80
П2
4.05
Хоккей. НХЛ
не начался
Тампа-Бэй
:
Чикаго
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Айлендерс
:
Детройт
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Бостон
:
Анахайм
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Оттава
:
Филадельфия
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Рейнджерс
:
Сан-Хосе
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Флорида
:
Питтсбург
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Виннипег
:
Сиэтл
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Нэшвилл
:
Ванкувер
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Сент-Луис
:
Юта
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
0
:
Динамо М
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
5
:
Металлург Мг
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
5
:
Трактор
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Авангард
3
:
Северсталь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
2
:
Салават Юлаев
5
П1
X
П2

Овечкин о том, что приближается к отметке 1500 игр за «Вашингтон»: «Это здорово, особенный момент. Мне повезло сыграть так много матчей за одну команду»

На данный момент на счету 40‑летнего форварда 1498 игр в регулярках в составе «Вашингтон».

— 1500 игр — это очень много. Что вы думаете о том, что все эти матчи были в составе одной команды?

— Это здорово, особенный момент, конечно, для меня и моей семьи.

Мне повезло сыграть так много игр за одну команду. Это классно, — сказал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.

