Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.41
П2
2.93
Хоккей. НХЛ
не начался
Баффало
:
Торонто
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Коламбус
:
Вашингтон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Нью-Джерси
:
Сан-Хосе
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
8
:
Сочи
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Динамо Мн
2
:
Шанхай Дрэгонс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Лада
3
:
Торпедо
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
3
:
Амур
1
П1
X
П2

Квартальнов о 2:1 с «Шанхаем»: «Тяжелая игра, мы встречались с хорошей командой. Довольны победой, единственное — большинство чуть не пошло»

— Тяжелая игра, мы встречались с хорошей командой. Третий матч через день, была непростая логистика. Конечно, мы довольны победой.

Источник: Спортс"

Единственное — большинство… Вроде в прошлом матче мы здорово действовали в этом компоненте. А в этом матче чуть не пошло. Было бы чуть полегче, лучше реализуй мы большинство. Тем более у нас было предостаточно большинства.

— Вы значительно перебросали соперника, но забили только один гол. Почему?

— У соперника хороший вратарь, хорошая оборона. Тут надо отдать должное сопернику. И я согласен, у нас было достаточно моментов, где мы могли решать. Не только бросками, мы в третьем периоде выходили «один в ноль».

Но что остается? Надо работать, начинать на тренировках забивать. Тогда в игре пойдет.

— Сегодня ваша команда схватила только две минуты штрафа…

— Мы на этом делали акцент. При этом четырежды играли в большинстве, но голика там не хватило. Соперник очень здорово сыграл в обороне в меньшинстве. Нам чуть не хватило свежести. Ну, а бросок броску рознь, — сказал главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов.