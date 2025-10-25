Овечкин обновил рекорд НХЛ по забитым шайбам

40-летний Овечкин в прошлом сезоне побил рекорд Уэйна Гретцки по числу забитых шайб в чемпионатах НХЛ (894). В текущем сезоне на счету нападающего две заброшенных шайбы. «Вашингтон» пообещал провести торжественную церемонию в честь Овечкина по случаю его 900 заброшенных шайб и 1500 сыгранных матчей в НХЛ. Для достижения последней отметки ему осталось сыграть еще три матча.