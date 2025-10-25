Ричмонд
Овечкин обновил рекорд НХЛ по забитым шайбам

Овечкин забросил свою 899-ю шайбу в чемпионатах НХЛ в карьере, обновив снайперский рекорд. «Вашингтон» обыграл «Коламбус» со счетом 5:1.

Источник: РБК Спорт

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче с «Коламбус Блю Джекетс» забросил свою 899-ю шайбу в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), обновив рекорд. Его команда победила со счетом 5:1.

Российский нападающий отличился на 42-й минуте встречи. Кроме него, среди победителей шайбы забросили Джон Карлсон (39-я минута), Джастин Сурдиф (43), Том Уилсон (56) и Коннор Макмайкл (57). Из игроков «Коламбуса» отличился Дентон Матейчук (51).

40-летний Овечкин в прошлом сезоне побил рекорд Уэйна Гретцки по числу забитых шайб в чемпионатах НХЛ (894). В текущем сезоне на счету нападающего две заброшенных шайбы. «Вашингтон» пообещал провести торжественную церемонию в честь Овечкина по случаю его 900 заброшенных шайб и 1500 сыгранных матчей в НХЛ. Для достижения последней отметки ему осталось сыграть еще три матча.

При этом в НХЛ заявили, что не будут устраивать специальную церемонию, когда Овечкин первым в истории лиги забросит 900 шайб в регулярном чемпионате.

