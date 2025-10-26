Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Спартак
:
Сочи
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.30
П2
2.82
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
2.69
X
4.30
П2
2.40
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.21
П2
5.40
Хоккей. НХЛ
20:00
Нью-Джерси
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.20
П2
2.75
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
3
:
Эдмонтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Нэшвилл
5
:
Лос-Анджелес
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
3
:
Монреаль
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
1
:
Оттава
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
3
:
Каролина
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
6
:
Сент-Луис
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Питтсбург
4
:
Коламбус
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Торонто
4
:
Баффало
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
2
:
Юта
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
3
:
Вегас
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
4
:
Анахайм
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
3
:
Колорадо
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Филадельфия
4
:
Айлендерс
3
П1
X
П2

Кучеров набрал 1000 очков в НХЛ в 809 играх — быстрее всех в истории среди россиян. В целом по лиге у него 17-й результат

Форвард «Тампы» дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (4:3).

В 6 играх в сезоне на счету 32-летнего российского нападающего 8 (2+6) очков при полезности «минус 8».

За карьеру в лиге в рамках регулярок у Кучерова теперь 1001 (359+642) очко в 809 играх.

Он достиг отметки 1000 очков быстрее всех среди россиян в истории лиги, побив рекорд Евгения Малкина («Питтсбург», 847 матчей).

В целом по лиге результат Кучерова по скорости — 17-й. Среди действующих игроков лиги его опередили только Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 659 игр) и Сидни Кросби («Питтсбург», 757).

Кучеров выбил 1000 очков в НХЛ! Быстрее всех русских в истории.