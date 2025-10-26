Кучеров набрал 1000 очков в НХЛ в 809 играх — быстрее всех в истории среди россиян. В целом по лиге у него 17-й результат

В 6 играх в сезоне на счету 32-летнего российского нападающего 8 (2+6) очков при полезности «минус 8».
За карьеру в лиге в рамках регулярок у Кучерова теперь 1001 (359+642) очко в 809 играх.
Он достиг отметки 1000 очков быстрее всех среди россиян в истории лиги, побив рекорд Евгения Малкина («Питтсбург», 847 матчей).
В целом по лиге результат Кучерова по скорости — 17-й. Среди действующих игроков лиги его опередили только Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 659 игр) и Сидни Кросби («Питтсбург», 757).
Кучеров выбил 1000 очков в НХЛ! Быстрее всех русских в истории.