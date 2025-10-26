Ричмонд
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Спартак
:
Сочи
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.30
П2
2.82
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
2.73
X
4.30
П2
2.40
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.21
П2
5.40
Хоккей. НХЛ
20:00
Нью-Джерси
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.20
П2
2.75
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
3
:
Эдмонтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Нэшвилл
5
:
Лос-Анджелес
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
3
:
Монреаль
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
1
:
Оттава
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
3
:
Каролина
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
6
:
Сент-Луис
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Питтсбург
4
:
Коламбус
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Торонто
4
:
Баффало
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
2
:
Юта
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
3
:
Вегас
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
4
:
Анахайм
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
3
:
Колорадо
2
П1
X
П2

Кули с 2+1, Батерсон с 2+1 и Бобровский с 50-м шатаутом в карьере — звезды дня в НХЛ. Кучеров с 1000-м очком не попал в тройку

Подведены итоги очередного игрового дня в лиге.

Третья звезда — вратарь «Флориды» Сергей Бобровский с 50-м шатаутом за карьеру в матче с «Вегасом» (3:0). Россиянин отразил все 17 бросков соперника.

Вторая звезда — форвард «Оттавы» Дрейк Батерсон с 3 (2+1) очками в матче с «Вашингтоном» (7:1).

Первая звезда — форвард «Юты» Логан Кули с 3 (2+1) очками в матче с «Миннесотой» (6:2).

Форвард «Тампы» Никита Кучеров с 2 (0+2) баллами в матче с «Анахаймом» и 1000-м очком за карьеру в лиге в список не попал.

