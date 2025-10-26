Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.30
П2
2.82
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.41
X
5.59
П2
6.84
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
2.73
X
4.30
П2
2.40
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.21
П2
5.40
Хоккей. НХЛ
20:00
Нью-Джерси
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.32
П2
2.76
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
3
:
Эдмонтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Нэшвилл
5
:
Лос-Анджелес
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
3
:
Монреаль
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
1
:
Оттава
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
3
:
Каролина
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
6
:
Сент-Луис
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Питтсбург
4
:
Коламбус
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Торонто
4
:
Баффало
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
2
:
Юта
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
3
:
Вегас
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
4
:
Анахайм
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
3
:
Колорадо
2
П1
X
П2

Кучеров — 2-й игрок в истории «Тампы» с 1000+ очков, до рекорда Стэмкоса — 136 баллов. Среди россиян в НХЛ он 6-й

Форвард «Лайтнинг» дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (4:3).

За карьеру в лиге в рамках регулярок у 32-летнего россиянина теперь 1001 (359+642) очко в 809 играх.

Он стал вторым игроком в истории клуба, достигшим отметки 1000 очков. Рекордом владеет Стивен Стэмкос, ныне выступающий за «Нэшвилл» (1137 баллов в 1082 играх).

Среди россиян в истории лиги Кучеров стал 6-м игроком с 1000+ очков.

В топ-5 входят Александр Овечкин («Вашингтон», 1630 в 1500), Евгений Малкин («Питтсбург», 1360 в 1222), Сергей Федоров (1179 в 1248), Александр Могильный (1032 в 990) и Алексей Ковалев (1029 в 1316).

Кучеров выбил 1000 очков в НХЛ! Быстрее всех русских в истории.

