Хоккей. НХЛ
1-й период
Виннипег
0
:
Юта
0
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.30
П2
3.07
Хоккей. НХЛ
1-й период
Миннесота
0
:
Сан-Хосе
0
Все коэффициенты
П1
1.82
X
4.61
П2
4.10
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.90
X
4.46
П2
2.13
Хоккей. НХЛ
не начался
Нэшвилл
:
Даллас
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Чикаго
:
Лос-Анджелес
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Калгари
:
Рейнджерс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нью-Джерси
4
:
Колорадо
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
4
:
Шанхай Дрэгонс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
7
:
Автомобилист
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
2
:
Амур
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
5
:
Сочи
3
П1
X
П2

«Вашингтон» расторг контракт с тренером Лавом. НХЛ отстранила его до конца сезона после обвинений в домашнем насилии

Инсайдер Фрэнк Серавалли информирует, что НХЛ отстранила помощника главного тренера «Кэпиталс» на весь сезон-2025/26 после расследования обвинений в домашнем насилии.

Источник: Спортс"

Также сообщается, что потерпевшая напрямую обратилась с жалобами в офис НХЛ, а также в клубы, с которыми Лав проводил собеседования летом, претендуя на должности главного тренера.

"Митч Лав освобожден от должности помощника главного тренера с немедленным вступлением решения в силу. Это решение принято по итогам расследования НХЛ в отношении раньше выдвинутых обвинений.

Организация придерживается высочайших стандартов поведения и ответственности и будет строго следовать этим принципам во всех своих действиях«, — говорится в заявлении пресс-службы “Вашингтона”.

Напомним, в межсезонье Митч Лав входил в число претендентов на пост главного тренера в «Питтсбурге», «Бостоне» и «Сиэтле», но в итоге остался в «Вашингтоне».