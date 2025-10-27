Ричмонд
Матч-центр
Хоккей. НХЛ
03:00
Калгари
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.26
П2
2.31
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.90
X
4.46
П2
2.13
Хоккей. НХЛ
не начался
Виннипег
:
Юта
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Миннесота
:
Сан-Хосе
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Нэшвилл
:
Даллас
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Чикаго
:
Лос-Анджелес
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нью-Джерси
4
:
Колорадо
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
4
:
Шанхай Дрэгонс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
7
:
Автомобилист
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
2
:
Амур
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
5
:
Сочи
3
П1
X
П2

Илья Ковальчук: «Я закончил профессиональную карьеру. Уверен, есть опыт, которым могу поделиться с молодежью»

"Сейчас я уже закончил профессиональную карьеру. Но уверен, что есть опыт, которым могу поделиться с молодежью.

Источник: Спортс"

Я в хоккее с пяти лет. Папа, который привел меня в хоккей, всегда был фанатом Валерия Харламова, я играл под 17-м номером. К сожалению, Харламов погиб на год раньше моего рождения, но были кассеты с его игрой, мы их пересматривали", — сказал Илья Ковальчук.

Последним клубом 42-летнего Ковальчука был «Спартак», за который он выступал в FONBET Чемпионате КХЛ с декабря 2023 года по март 2024-го.

В составе сборной России он становился чемпионом мира в 2008 и 2009 годах, в 2009 году был признан лучшим нападающим и самым ценным игроком турнира.

На Олимпиаде в 2018 году Ковальчук стал лучшим снайпером турнира. Также он является трехкратным обладателем Кубка Гагарина.

В НХЛ форвард выступал в составе «Атланты», «Нью-Джерси», «Лос-Анджелеса», «Монреаля», «Вашингтона».