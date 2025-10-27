Илья Ковальчук: «Я закончил профессиональную карьеру. Уверен, есть опыт, которым могу поделиться с молодежью»

Я в хоккее с пяти лет. Папа, который привел меня в хоккей, всегда был фанатом Валерия Харламова, я играл под 17-м номером. К сожалению, Харламов погиб на год раньше моего рождения, но были кассеты с его игрой, мы их пересматривали", — сказал Илья Ковальчук.