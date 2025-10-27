Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.50
П2
2.60
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.45
П2
5.21
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.40
П2
3.33
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Ванкувер
4
:
Эдмонтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
5
:
Рейнджерс
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Даллас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
1
:
Лос-Анджелес
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
2
:
Юта
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Миннесота
5
:
Сан-Хосе
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нью-Джерси
4
:
Колорадо
3
П1
X
П2

Капризов набрал 400 очков в НХЛ в 329 матчах — быстрее всех в истории «Миннесоты». Он делит с Паризе 4-е место в списке лучших бомбардиров клуба, до 2-й строчки — 38 баллов

Форвард «Уайлд» сделал ассистентский хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (5:6 ОТ).

На счету 28-летнего россиянина стало 400 (190+210) очков в 329 играх в рамках регулярок лиги. Он делит 4-е место среди лучших бомбардиров в истории клуба с Заком Паризе (400 очков в 558 играх).

В топ-3 входят Микко Койву (709 в 1028), Мариан Габорик (437 в 502) и Джаред Сперджен (продолжает карьеру в команде, 417 в 943).

Таким образом, чтобы единолично выйти на 2-е место, Кириллу осталось набрать 38 баллов.

Добавим, что по скорости достижения отметки 400 очков Капризов вышел на первое место в истории клуба, обогнав Габорика (словак затратил 472 игры).