Вратарь «Славутича» Синягин про забитый гол в чемпионате Беларуси: «Игрок “Динамо” забросил шайбу к нам в зону, его партнеры пошли меняться. Я решил бросить, особо не раздумывал»

— Я просто увидел, что игрок «Динамо» забросил шайбу к нам в зону, а его партнеры пошли меняться. Понимал, что у меня есть время, то есть не обязательно торопиться. И, когда развернулся, решил бросить. Не знаю, что в этот момент произошло — просто решил бросить, особо не раздумывал, если честно. Когда уже бросил, подумал, что сейчас проброс будет. А потом смотрю, ко мне Дидковский мчится — и тут я понял, что случился гол.