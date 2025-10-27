Вратарь «Славутича» Синягин про забитый гол в чемпионате Беларуси: «Игрок “Динамо” забросил шайбу к нам в зону, его партнеры пошли меняться. Я решил бросить, особо не раздумывал»

— В третьем периоде второй игры с «Динамо-Молодечно» соперник мощно надавил на ваши ворота. Но вы хладнокровно нашли момент, прицелились и забросили шайбу. Какие мысли были в голове в этот момент?
— Я просто увидел, что игрок «Динамо» забросил шайбу к нам в зону, а его партнеры пошли меняться. Понимал, что у меня есть время, то есть не обязательно торопиться. И, когда развернулся, решил бросить. Не знаю, что в этот момент произошло — просто решил бросить, особо не раздумывал, если честно. Когда уже бросил, подумал, что сейчас проброс будет. А потом смотрю, ко мне Дидковский мчится — и тут я понял, что случился гол.
— Кстати, через несколько секунд вы, кажется, попробовали оформить дубль.
— Да, они дали мне еще один шанс! Но не получилось.
— Вы недавно присоединились к команде. Что ощущаете, когда все трибуны скандируют ваше имя не первую уже игру?
— Это шикарно! Супер! Полная арена, аншлаг — неважно, 10 тысяч, 20 тысяч или тысяча человек на трибуне — это колоссальная поддержка. Люди мощно помогают на домашнем льду. Это вызывает только радостные эмоции.
— Вратарь Игорь Шестеркин говорил, что его цель в карьере — забить гол. Вы раньше не думали об этом?
— Шестеркин, кажется, забивал в МХЛ за «Спартак»! Честно признаться, может, когда-то такие мысли были, буквально пару раз пробовал бросать — были такие моменты. Но, конечно, никогда не думал: «Надо сегодня забить, надо забить». Конечно, на такое не рассчитывал.
— Шайбу уже забрали себе?
— Да, мне ее подарили, — сказал Синягин.