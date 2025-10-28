Квартальнов о 8:2 с «Сочи»: «Хорошая реализация. Ключевой момент — пятиминутное удаление, мы забили несколько голов в большинстве»

— Конечно, это хорошо. Не могу сказать, что это сразу сработает, но как запасной вариант — вполне. Вообще эта линия из молодых ребят еще раньше хорошо работала, когда мы играли в сборной Беларуси в мае, в матче против сборной России. У нас была тройка Пинчук-Бориков-Липский, они очень неплохо играли. Сейчас посмотрим их. То, что они будут получать шанс в дальнейшем, — это факт.