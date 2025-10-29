Ричмонд
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Сан-Хосе
0
:
Лос-Анджелес
1
П1
6.65
X
5.10
П2
1.45
Хоккей. НХЛ
перерыв
Сиэтл
0
:
Монреаль
2
П1
27.00
X
8.25
П2
1.14
Хоккей. НХЛ
3-й период
Ванкувер
0
:
Рейнджерс
1
П1
13.25
X
4.30
П2
1.47
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Барыс
П1
1.40
X
5.71
П2
6.35
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Адмирал
П1
2.29
X
4.40
П2
2.65
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Металлург Мг
П1
2.58
X
4.30
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
6
:
Юта
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
8
:
Нью-Джерси
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
7
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
1
:
Вашингтон
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
2
:
Детройт
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Миннесота
3
:
Виннипег
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Тампа-Бэй
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
3
:
Вегас
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
5
:
Айлендерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Флорида
2
:
Анахайм
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Баффало
3
:
Коламбус
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
4
:
Калгари
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Филадельфия
3
:
Питтсбург
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
1
:
Динамо М
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
3
:
Лада
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
3
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
8
:
Сочи
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
6
:
Амур
2
П1
X
П2

Малкин прервал серию из 7 игр с очками. Его гол в овертайме матча с «Филадельфией» был отменен — Евгений слишком рано выскочил на лед при отложенном штрафе

Форвард «Питтсбурга» не отметился в протоколе матча с «Филадельфией» (2:3 Б) в регулярном чемпионате НХЛ.

Источник: Спортс"

В овертайме 39-летний россиянин забросил шайбу, но судьи ее отменили, так как россиянин слишком рано выскочил на лед при отложенном штрафе — вратарь Артур Шилов не успел доехать до скамейки.

В 11 играх в сезоне на счету Малкина 16 (3+13) очков при полезности «+7». Он делит 4-е место в гонке бомбардиров лиги.

Сегодня Евгений (20:22) отметился 3 бросками в створ и 1 силовым приемом. Также он получил 2 малых штрафа, выиграл 3 вбрасывания из 9 (33%) и допустил 1 потерю.

В серии буллитов нападающий реализовал свою попытку.