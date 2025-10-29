Малкин прервал серию из 7 игр с очками. Его гол в овертайме матча с «Филадельфией» был отменен — Евгений слишком рано выскочил на лед при отложенном штрафе

В овертайме 39-летний россиянин забросил шайбу, но судьи ее отменили, так как россиянин слишком рано выскочил на лед при отложенном штрафе — вратарь Артур Шилов не успел доехать до скамейки.
В 11 играх в сезоне на счету Малкина 16 (3+13) очков при полезности «+7». Он делит 4-е место в гонке бомбардиров лиги.
Сегодня Евгений (20:22) отметился 3 бросками в створ и 1 силовым приемом. Также он получил 2 малых штрафа, выиграл 3 вбрасывания из 9 (33%) и допустил 1 потерю.
В серии буллитов нападающий реализовал свою попытку.