Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.73
П2
6.39
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.30
П2
2.75
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.09
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.80
П2
5.20
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
3
:
Лос-Анджелес
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сиэтл
3
:
Монреаль
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
0
:
Рейнджерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
6
:
Юта
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
8
:
Нью-Джерси
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
7
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
1
:
Вашингтон
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
2
:
Детройт
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Миннесота
3
:
Виннипег
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Тампа-Бэй
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
3
:
Вегас
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
5
:
Айлендерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Флорида
2
:
Анахайм
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Баффало
3
:
Коламбус
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
4
:
Калгари
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Филадельфия
3
:
Питтсбург
2
П1
X
П2

Овечкин о возможном конце карьеры: «Я люблю хоккей, у меня все еще есть страсть. Самое главное — здоровье. Никогда не знаешь, когда травмируешься»

40-летний капитан «Вашингтона» набрал 7 (2+5) очков в 10 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: Спортс"

— Вы лучший снайпер всех времен. Что вас до сих пор мотивирует?

— Я все еще люблю хоккей, у меня все еще есть страсть. Я просто наслаждаюсь этим, потому что никогда не знаешь, когда получишь травму или закончишь карьеру.

— У вас последний год контракта. Многие хотят знать, как долго вы еще будете играть. Когда вы поймете, что пора заканчивать?

— Самое главное — это здоровье. Не хочу довести себя до такого состояния, что, завершив карьеру, не смогу поиграть в футбол с детьми или выйти с ними на лед.

Сейчас я хочу получать как можно больше энергии от болельщиков. Нужно наслаждаться моментом, — сказал форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.

Овечкин принял участие в потасовке в матче «Вашингтона» и «Далласа». Судьи никого не наказали по ее итогам.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше