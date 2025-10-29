Овечкин о возможном конце карьеры: «Я люблю хоккей, у меня все еще есть страсть. Самое главное — здоровье. Никогда не знаешь, когда травмируешься»

— Вы лучший снайпер всех времен. Что вас до сих пор мотивирует?
— Я все еще люблю хоккей, у меня все еще есть страсть. Я просто наслаждаюсь этим, потому что никогда не знаешь, когда получишь травму или закончишь карьеру.
— У вас последний год контракта. Многие хотят знать, как долго вы еще будете играть. Когда вы поймете, что пора заканчивать?
— Самое главное — это здоровье. Не хочу довести себя до такого состояния, что, завершив карьеру, не смогу поиграть в футбол с детьми или выйти с ними на лед.
Сейчас я хочу получать как можно больше энергии от болельщиков. Нужно наслаждаться моментом, — сказал форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.
Овечкин принял участие в потасовке в матче «Вашингтона» и «Далласа». Судьи никого не наказали по ее итогам.