Карбери об Овечкине: «Результативность не лучшая, но для паники нет повода. Иногда шайба не идет в ворота, нужно продолжать работать и создавать моменты»

"Овечкин был стабилен, но не думаю, что его результативность была достаточно хороша: оба гола он забил после вбрасываний.
Все немного иначе, чем в прошлом сезоне. Тогда казалось, что все складывается в его пользу: процент реализации был заоблачным, даже лучшим в карьере. Теперь, после 10 игр, кажется, что ситуация перевернулась.
Для паники нет повода. Просто иногда бывают такие отрезки, когда шайба не идет в ворота. Нужно продолжать работать, оказываться в выгодных позициях и создавать моменты.
Если продолжать делать все правильно, это сработает«, — сказал главный тренер “Вашингтона” Спенсер Карбери.
Карбери об игровом долголетии Овечкина: «Он никогда не полагался на то, что теряется с годами. Катание идет на спад к 15-му сезону, а его инстинкты и бросок хуже не стали».