Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.20
П2
2.56
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.93
П2
4.70
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.47
П2
5.80
Хоккей. НХЛ
31.10
Бостон
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.40
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
31.10
Каролина
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.91
П2
3.89
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
6
:
Торонто
3
П1
X
П2

Карбери об Овечкине: «Результативность не лучшая, но для паники нет повода. Иногда шайба не идет в ворота, нужно продолжать работать и создавать моменты»

40-летний капитан «Вашингтона» набрал 7 (2+5) очков в 10 матчах при полезности «плюс 4».

Источник: Спортс"

"Овечкин был стабилен, но не думаю, что его результативность была достаточно хороша: оба гола он забил после вбрасываний.

Все немного иначе, чем в прошлом сезоне. Тогда казалось, что все складывается в его пользу: процент реализации был заоблачным, даже лучшим в карьере. Теперь, после 10 игр, кажется, что ситуация перевернулась.

Для паники нет повода. Просто иногда бывают такие отрезки, когда шайба не идет в ворота. Нужно продолжать работать, оказываться в выгодных позициях и создавать моменты.

Если продолжать делать все правильно, это сработает«, — сказал главный тренер “Вашингтона” Спенсер Карбери.

Карбери об игровом долголетии Овечкина: «Он никогда не полагался на то, что теряется с годами. Катание идет на спад к 15-му сезону, а его инстинкты и бросок хуже не стали».