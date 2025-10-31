Овечкин поздравил Кучерова с 1000-м очком в НХЛ: «Добро пожаловать в клуб. Желаю набирать все больше и больше очков. Ты потрясающий и невероятный игрок»

На видеокубе был показан специальный памятный видеоролик с поздравлениями от российских игроков НХЛ, а также бывших и действующих партнеров.
Среди прочих прозвучало и поздравление от капитана «Вашингтона» Александра Овечкина — рекордсмена лиги по голам в регулярках (899) и лучшего российского бомбардира в ее истории (1630 очков в 1501 матче).
"Привет, Куч, это Ови. Поздравляю тебя с тысячей очков. Огромное число, добро пожаловать в клуб. Желаю тебе набирать все больше и больше очков в карьере.
Ты, безусловно, потрясающий и невероятный игрок. Всегда приятно играть против тебя и вместе с тобой за сборную. Удачи тебе и твоей семье", — сказал Овечкин.