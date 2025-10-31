Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.52
X
5.15
П2
5.16
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.30
П2
3.13
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.24
П2
5.30
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Лос-Анджелес
3
:
Детройт
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
5
:
Нью-Джерси
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
3
:
Рейнджерс
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
6
:
Чикаго
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
1
:
Питтсбург
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Сент-Луис
3
:
Ванкувер
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Локомотив
:
СКА
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Бостон
4
:
Баффало
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
6
:
Айлендерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Оттава
4
:
Калгари
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Тампа-Бэй
2
:
Даллас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
4
:
Нэшвилл
1
П1
X
П2

Овечкин поздравил Кучерова с 1000-м очком в НХЛ: «Добро пожаловать в клуб. Желаю набирать все больше и больше очков. Ты потрясающий и невероятный игрок»

Перед матчем против «Далласом» (2:1 ОТ) на арене «Тампы» состоялась специальная церемония в честь 32-летнего россиянина и его достижения.

На видеокубе был показан специальный памятный видеоролик с поздравлениями от российских игроков НХЛ, а также бывших и действующих партнеров.

Среди прочих прозвучало и поздравление от капитана «Вашингтона» Александра Овечкина — рекордсмена лиги по голам в регулярках (899) и лучшего российского бомбардира в ее истории (1630 очков в 1501 матче).

"Привет, Куч, это Ови. Поздравляю тебя с тысячей очков. Огромное число, добро пожаловать в клуб. Желаю тебе набирать все больше и больше очков в карьере.

Ты, безусловно, потрясающий и невероятный игрок. Всегда приятно играть против тебя и вместе с тобой за сборную. Удачи тебе и твоей семье", — сказал Овечкин.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше