У Овечкина 2 шайбы в 12 играх на старте регулярки НХЛ. Он повторил личный антирекорд по голам на таком отрезке, установленный в сезоне-2023/24

На счету 40-летнего россиянина 7 (2+5) очков в 12 играх в текущем сезоне.
Рекордсмен НХЛ по числу голов в регулярках (899), который проводит 21-й сезон в лиге, повторил личный антирекорд по числу заброшенных шайб на таком отрезке.
Ранее он забрасывал 2 шайбы в первых 12 играх только в сезоне-2023/24 (в итоге — 31 гол в 79 матчах).
В следующем матче «Вашингтон» примет «Сент-Луис» 5 ноября (по московскому времени матч начнется 6 ноября в 03:30).
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше