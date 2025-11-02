Ричмонд
перерыв
Эдмонтон
2
:
Чикаго
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
3-й период
Сиэтл
2
:
Рейнджерс
2
Все коэффициенты
П1
9.00
X
1.33
П2
8.40
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.12
П2
2.53
Хоккей. КХЛ
14:00
Трактор
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.57
П2
4.98
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
4.60
X
4.42
П2
1.66
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
1.93
X
4.30
П2
3.42
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
5.06
X
5.18
П2
1.53
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
1
:
Нью-Джерси
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Баффало
4
:
Вашингтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
3
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
5
:
Ванкувер
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Монреаль
4
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
2
:
Торонто
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Флорида
4
:
Даллас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сан-Хосе
3
:
Колорадо
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
4
:
Калгари
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
5
:
Питтсбург
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
2
:
Каролина
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
3
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Ак Барс
3
:
Лада
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
3
:
Шанхай Дрэгонс
6
П1
X
П2

У Овечкина 2 шайбы в 12 играх на старте регулярки НХЛ. Он повторил личный антирекорд по голам на таком отрезке, установленный в сезоне-2023/24

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин остался без заброшенных шайб в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (3:4 Б).

На счету 40-летнего россиянина 7 (2+5) очков в 12 играх в текущем сезоне.

Рекордсмен НХЛ по числу голов в регулярках (899), который проводит 21-й сезон в лиге, повторил личный антирекорд по числу заброшенных шайб на таком отрезке.

Ранее он забрасывал 2 шайбы в первых 12 играх только в сезоне-2023/24 (в итоге — 31 гол в 79 матчах).

В следующем матче «Вашингтон» примет «Сент-Луис» 5 ноября (по московскому времени матч начнется 6 ноября в 03:30).

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
