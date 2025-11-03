Ричмонд
04.11
Торонто
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.76
П2
3.42
Хоккей. НХЛ
04.11
Нэшвилл
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.34
П2
2.57
Хоккей. НХЛ
04.11
Сент-Луис
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.75
X
4.42
П2
2.20
Хоккей. НХЛ
04.11
Сиэтл
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.48
П2
3.12
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
2
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
2
:
Нефтехимик
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
6
:
Шанхай Дрэгонс
1
П1
X
П2

Овечкин о 900-й шайбе в НХЛ: «Думаю об этой отметке, конечно. Никто не достигал этого, было бы приятно стать первым»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкина заявил, что хочет стать первым игроком с 900 голами в регулярных чемпионатах НХЛ. Ему осталась 1 шайба до этой отметки.

Источник: Спортс"

— Вы забили 2 гола в 12 матчах. Как сами оцениваете свое выступление?

— Да, у нас не лучший отрезок. Нужно просто продолжать работать, и результат придет.

— В чем ключ, как преодолеть полосу неудач?

— Вы видели, у нас были травмы. Большинство работало не лучшим образом. Но нам нужно держаться вместе, усердно трудиться.

Просто не нужно забивать голову мыслями об этом. Два гола в 12 матчах? Не надо слишком переживать, иначе ты просто будешь давить сам на себя.

— Вы думаете об отметке в 900 шайб в НХЛ?

Конечно, я думаю об отметке в 900 голов. Никто ее не достигал. Было бы приятно стать первым, — сказал Александр Овечкин.

