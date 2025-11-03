Овечкин о 900-й шайбе в НХЛ: «Думаю об этой отметке, конечно. Никто не достигал этого, было бы приятно стать первым»

— Вы забили 2 гола в 12 матчах. Как сами оцениваете свое выступление?
— Да, у нас не лучший отрезок. Нужно просто продолжать работать, и результат придет.
— В чем ключ, как преодолеть полосу неудач?
— Вы видели, у нас были травмы. Большинство работало не лучшим образом. Но нам нужно держаться вместе, усердно трудиться.
Просто не нужно забивать голову мыслями об этом. Два гола в 12 матчах? Не надо слишком переживать, иначе ты просто будешь давить сам на себя.
— Вы думаете об отметке в 900 шайб в НХЛ?
Конечно, я думаю об отметке в 900 голов. Никто ее не достигал. Было бы приятно стать первым, — сказал Александр Овечкин.