Квартальнов о 2:0 с ЦСКА: «Демченко дал “Динамо” Минск шанс победить в концовке. Хороший раздражитель был сегодня, ребята отнеслись к сопернику серьезно»

— Тяжелая и вязкая игра до гола. С этой командой не хотелось получить много удалений. Использовали возможность забросить в третьем периоде, Илья Усов тут помог. Были моменты в первом периоде. Вратари хорошо действовали. Василий Демченко в концовке матча дал нам шанс победить.
— Уже два сезона «Динамо» под вашим руководством обыгрывает ЦСКА. Домашние трибуны — дополнительный фактор?
— Не только с ЦСКА, а со всеми соперниками. Хочу отметить, что сегодня победа была более шумной. Тут всегда шумно. Но сегодня был хороший раздражитель. Ребята отнеслись к этому серьезно.
— Забросили две шайбы и не пропустили. За счет чего это удалось?
— Эта команда умеет играть на «точке». В Москве по этому показателю уничтожила. Там есть один игрок, который помогает в этом. В конце матча в важный момент Илья Усов собрался. Нейтральные шайбы старались оставлять.