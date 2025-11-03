Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
04.11
Торонто
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.76
П2
3.42
Хоккей. НХЛ
04.11
Нэшвилл
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.34
П2
2.57
Хоккей. НХЛ
04.11
Сент-Луис
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.75
X
4.42
П2
2.20
Хоккей. НХЛ
04.11
Сиэтл
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.48
П2
3.12
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
2
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
2
:
Нефтехимик
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
6
:
Шанхай Дрэгонс
1
П1
X
П2

Квартальнов о 2:0 с ЦСКА: «Демченко дал “Динамо” Минск шанс победить в концовке. Хороший раздражитель был сегодня, ребята отнеслись к сопернику серьезно»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о победе над ЦСКА (2:0) в домашнем матче FONBET КХЛ.

Источник: Спортс"

— Тяжелая и вязкая игра до гола. С этой командой не хотелось получить много удалений. Использовали возможность забросить в третьем периоде, Илья Усов тут помог. Были моменты в первом периоде. Вратари хорошо действовали. Василий Демченко в концовке матча дал нам шанс победить.

— Уже два сезона «Динамо» под вашим руководством обыгрывает ЦСКА. Домашние трибуны — дополнительный фактор?

— Не только с ЦСКА, а со всеми соперниками. Хочу отметить, что сегодня победа была более шумной. Тут всегда шумно. Но сегодня был хороший раздражитель. Ребята отнеслись к этому серьезно.

— Забросили две шайбы и не пропустили. За счет чего это удалось?

— Эта команда умеет играть на «точке». В Москве по этому показателю уничтожила. Там есть один игрок, который помогает в этом. В конце матча в важный момент Илья Усов собрался. Нейтральные шайбы старались оставлять.