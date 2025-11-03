Ричмонд
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:30
Торонто
:
Питтсбург
П1
1.90
X
4.78
П2
3.42
Хоккей. НХЛ
04:30
Нэшвилл
:
Ванкувер
П1
2.35
X
4.29
П2
2.59
Хоккей. НХЛ
04:30
Сент-Луис
:
Эдмонтон
П1
2.74
X
4.48
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
:
Чикаго
П1
2.05
X
4.49
П2
3.10
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
2
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
2
:
Нефтехимик
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
6
:
Шанхай Дрэгонс
1
П1
X
П2

Достал, Батерсон и Курашев — звезды недели в НХЛ. У вратаря «Анахайма» 3 победы в 3 матчах, 94,8% отбитых бросков и 91 сэйв

Вратарь «Анахайма» Лукаш Достал был признан первой звездой прошедшей игровой недели. На счету 25-летнего чеха 3 победы в 3 матчах с 94,8% отраженных бросков и коэффициентом надежности 1,63. Достал выполнил 91 сэйв за 3 матча.

Источник: Спортс"

Вратарь «Анахайма» Лукаш Достал был признан первой звездой прошедшей игровой недели. На счету 25-летнего чеха 3 победы в 3 матчах с 94,8% отраженных бросков и коэффициентом надежности 1,63. Достал выполнил 91 сэйв за 3 матча.

Второй звездой назван нападающий «Оттавы» Дрейк Батерсон. 27-летний канадец стал лучшим бомбардиром недели в лиге, набрав 8 (3+5) очков в 4 матчах и забросив две победные шайбы.

Третья звезда недели — форвард «Сан-Хосе» Филипп Курашев. На счету 26-летнего игрока 7 (4+3) очков в 4 матчах.