Достал, Батерсон и Курашев — звезды недели в НХЛ. У вратаря «Анахайма» 3 победы в 3 матчах, 94,8% отбитых бросков и 91 сэйв

Вратарь «Анахайма» Лукаш Достал был признан первой звездой прошедшей игровой недели. На счету 25-летнего чеха 3 победы в 3 матчах с 94,8% отраженных бросков и коэффициентом надежности 1,63. Достал выполнил 91 сэйв за 3 матча.