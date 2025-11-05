Ричмонд
Хоккей. НХЛ
1-й период
Лос-Анджелес
0
:
Виннипег
0
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.10
П2
2.82
Хоккей. НХЛ
1-й период
Анахайм
2
:
Флорида
1
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.10
П2
3.35
Хоккей. НХЛ
1-й период
Вегас
0
:
Детройт
0
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.87
П2
3.38
Хоккей. НХЛ
перерыв
Колорадо
1
:
Тампа-Бэй
1
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.84
П2
3.07
Хоккей. НХЛ
буллиты
Даллас
3
:
Эдмонтон
3
Все коэффициенты
П1
10.00
X
1.15
П2
10.50
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
4.40
X
4.48
П2
1.70
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
4.30
X
4.50
П2
1.72
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.50
П2
4.05
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.57
X
4.30
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
3
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Айлендерс
3
:
Бостон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Баффало
1
:
Юта
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Монреаль
4
:
Филадельфия
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
0
:
Каролина
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
1
:
Динамо М
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сочи
0
:
Спартак
1
П1
X
П2

Панарин без очков в 6-м матче подряд: 2 броска и «минус 1» за 18:59 против «Каролины». У него 2+5 в 14 играх в сезоне

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (0:3).

Источник: Спортс"

34-летний россиянин не отметился результативными действиями (18:59, «минус 1», 2 броска в створ).

У Панарина нет очков в последних 6 играх — 22 броска в створ и «минус 4» на отрезке.

В текущем сезоне у него 7 (2+5) баллов в 14 играх при «минус 5».