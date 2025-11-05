Задоров ударил 18-летнего Шефера по лицу и спровоцировал стычку в матче «Бостона» и «Айлендерс». Россиянин завершил игру с 8 минутами штрафа

Во втором периоде 30-летний россиянин толкнул у борта 18-летнего защитника клуба с Лонг-Айленда Мэттью Шефера, сбив его с ног.
Когда Шефер поднялся на колени, Задоров ударил его по лицу, из-за чего первый номер драфта-2025 упал на лед. После этого началась стычка.
Россиянин получил за этот эпизод 6 минут штрафа (2 минуты — за атаку игрока, не владеющего шайбой, 4 минуты — за грубость). У «Айлендерс» малыми штрафами были наказаны форвард Андерс Ли и Энтони Дюклер.
Задоров (18:38, «минус 1») в итоге завершил матч с 8 минутами штрафа. У него 1 бросок в створ, 1 блок, 1 силовой прием и 2 потери.
В 15 играх в сезоне у Никиты 4 (1+3) очка при полезности «+2» и среднем времени на льду 21:18.