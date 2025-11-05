Ричмонд
Хоккей. НХЛ
2-й период
Лос-Анджелес
1
:
Виннипег
0
Все коэффициенты
П1
1.57
X
3.90
П2
7.42
Хоккей. НХЛ
перерыв
Анахайм
4
:
Флорида
3
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.38
П2
6.40
Хоккей. НХЛ
3-й период
Вегас
1
:
Детройт
0
Все коэффициенты
П1
1.41
X
4.40
П2
10.00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Колорадо
3
:
Тампа-Бэй
2
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.10
П2
17.00
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
4.40
X
4.48
П2
1.70
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
4.30
X
4.50
П2
1.72
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.50
П2
4.05
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.57
X
4.30
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Даллас
4
:
Эдмонтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Миннесота
3
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Айлендерс
3
:
Бостон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Баффало
1
:
Юта
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Монреаль
4
:
Филадельфия
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
0
:
Каролина
3
П1
X
П2

Капризов набрал 1+1 в матче с «Нэшвиллом». У него 18 очков в 16 играх в сезоне

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился голом и результативной передачей в игре с «Предаторс» (3:2 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.

На счету 28-летнего россиянина стало 18 (8+10) очков в 14 играх в сезоне при полезности «минус 6».

Сегодня Капризов (25:14, нейтральная полезность) отметился 4 бросками в створ и получил малый штраф.

