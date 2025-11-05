Ричмонд
Хоккей. НХЛ
перерыв
Лос-Анджелес
1
:
Виннипег
0
П1
1.55
X
3.69
П2
9.50
Хоккей. НХЛ
3-й период
Анахайм
4
:
Флорида
3
П1
1.70
X
3.48
П2
9.50
Хоккей. НХЛ
3-й период
Вегас
1
:
Детройт
0
П1
1.40
X
4.60
П2
20.00
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Авангард
П1
4.40
X
4.57
П2
1.68
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Металлург Мг
П1
4.30
X
4.50
П2
1.72
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Нефтехимик
П1
1.77
X
4.50
П2
4.05
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Салават Юлаев
П1
2.57
X
4.30
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
3
:
Тампа-Бэй
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Даллас
4
:
Эдмонтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Миннесота
3
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Айлендерс
3
:
Бостон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Баффало
1
:
Юта
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Монреаль
4
:
Филадельфия
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
0
:
Каролина
3
П1
X
П2

Подколзин забросил 2-ю шайбу в сезоне в матче с «Далласом». У него 6 очков в 15 играх за «Эдмонтон»

Форвард «Эдмонтона» Василий Подколзин открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (3:4 Б).

На счету 24-летнего россиянина стало 6 (2+4) очков в 15 играх в текущем сезоне.

Сегодня Подколзин (17:09, нейтральная полезность) реализовал 1 из 2 бросков в створ, применил 4 силовых приема и сделал 2 блока.