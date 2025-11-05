Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
4.40
X
4.57
П2
1.68
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
4.30
X
4.50
П2
1.72
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.50
П2
4.05
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.57
X
4.30
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
3
:
Виннипег
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
7
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
1
:
Детройт
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
3
:
Тампа-Бэй
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Даллас
4
:
Эдмонтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Миннесота
3
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Айлендерс
3
:
Бостон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Баффало
1
:
Юта
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Монреаль
4
:
Филадельфия
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
0
:
Каролина
3
П1
X
П2

Кучеров забросил 5-ю шайбу в сезоне в матче с «Колорадо». У него 11 очков в 11 играх

Форвард «Тампы» Никита Кучеров открыл счет на 2-й минуте матча регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (2:3).

Источник: Спортс"

На счету 32-летнего россиянина стало 11 (5+6) очков в 11 играх в текущем сезоне при полезности «минус 4».

Сегодня Кучеров (19:36, «+1») реализовал 1 из 3 бросков в створ и допустил 1 потерю.

