Кучеров забросил 5-ю шайбу в сезоне в матче с «Колорадо». У него 11 очков в 11 играх

На счету 32-летнего россиянина стало 11 (5+6) очков в 11 играх в текущем сезоне при полезности «минус 4».
Сегодня Кучеров (19:36, «+1») реализовал 1 из 3 бросков в створ и допустил 1 потерю.
Узнать больше по теме
Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.Читать дальше