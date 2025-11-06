Овечкин забил 900 голов первым в истории НХЛ. Капитан «Вашингтона» с неудобной руки отправил шайбу в ворота «Сент-Луиса»

Россиянин отметился голом во втором периоде матча против «Сент-Луиса» (4:0, второй период), отправив шайбу в ворота Джордана Биннингтона с неудобной руки после отскока от борта.
Поздравить Овечкина с 900-м голом в лиге вышла вся команда.
Александр стал первым хоккеистом в истории НХЛ, который достиг такой отметки. Второе место по количеству голов в регулярках занимает Уэйн Гретцки (894). Рекорд канадца Александр побил еще в прошлом сезоне.
Овечкин набрал 1631 (900+731) балл в 1504 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ.
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше