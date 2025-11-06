Овечкин забил 977-й гол в НХЛ с учетом плей-офф. До рекорда Гретцки — 39 шайб

Этот гол стал для россиянина 900-м в регулярках и 977-м в лиге с учетом плей-офф.
По этому показателю Александр Овечкин занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016 голов, 894 — в регулярках, 122 — в плей-офф).
