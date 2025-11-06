Вратарь «Сент-Луиса» Биннингтон засунул шайбу себе в трусы после 900-го гола Овечкина в НХЛ. К голкиперу подъехал арбитр, шайбу пришлось вернуть

Россиянин отличился во втором периоде игры, забив в ворота Джордана Биннингтона с неудобной руки.
В телетрансляцию попал кадр, в котором голкипер «Блюз» после гола Овечкина засунул шайбу себе в трусы.
Однако после этого к канадскому вратарю подъехал один из арбитров, после чего Биннингтон достал шайбу и вернул ее.
