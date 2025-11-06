Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
перерыв
Ванкувер
0
:
Чикаго
0
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.87
П2
3.07
Хоккей. НХЛ
перерыв
Сиэтл
1
:
Сан-Хосе
2
Все коэффициенты
П1
3.33
X
4.10
П2
2.08
Хоккей. НХЛ
2-й период
Калгари
2
:
Коламбус
1
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.10
П2
5.12
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
6
:
Сент-Луис
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
5
:
Юта
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
1
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
3
:
Нефтехимик
4
П1
X
П2

Овечкин — 1-я звезда матча с «Сент-Луисом»: 900-й гол в лиге, «плюс 2», 3 броска и 16:40 на льду. Капитан «Вашингтона» набрал 8 очков в 13 играх сезона

«Вашингтон» обыграл «Сент-Луис» (6:1) в домашней игре регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: Спортс"

Капитан «Кэпиталс» Александр Овечкин был признан первой звездой матча — в его активе гол, который стал 900-м для него в регулярках лиги.

Вторая звезда — защитник Джон Карлсон (1+1), третья — нападающий Энтони Бовилье (2+0).

В матче против «Блюз» Овечкин также набрал показатель полезности «плюс 2», нанес 3 броска по воротам и провел на льду 16:40 (3:05 — в большинстве).

Александр также прервал безголевую серию из четырех матчей. В его активе 8 (3+5) баллов в 13 матчах чемпионата в этом сезоне.

