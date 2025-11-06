Овечкин — 1-я звезда матча с «Сент-Луисом»: 900-й гол в лиге, «плюс 2», 3 броска и 16:40 на льду. Капитан «Вашингтона» набрал 8 очков в 13 играх сезона

Капитан «Кэпиталс» Александр Овечкин был признан первой звездой матча — в его активе гол, который стал 900-м для него в регулярках лиги.
Вторая звезда — защитник Джон Карлсон (1+1), третья — нападающий Энтони Бовилье (2+0).
В матче против «Блюз» Овечкин также набрал показатель полезности «плюс 2», нанес 3 броска по воротам и провел на льду 16:40 (3:05 — в большинстве).
Александр также прервал безголевую серию из четырех матчей. В его активе 8 (3+5) баллов в 13 матчах чемпионата в этом сезоне.
