Овечкин с 900-м голом в регулярках стал 1-й звездой дня в НХЛ

Третья звезда — форвард «Чикаго» Тайлер Бертуцци, забросивший 3 шайбы в матче с «Ванкувером» (5:2).
Вторая звезда — нападающий «Калгари» Назем Кадри. Он забил гол в матче с «Коламбусом» (5:1), который стал для него 1000-м в НХЛ.
Первая звезда — капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, отличившийся в игре с «Сент-Луисом». Эта шайба стала 900-й для российского нападающего в регулярках НХЛ.
? Есть 900-я! Овечкин забросил с разворота и с неудобной руки.
