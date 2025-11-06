«Вашингтон» проведет церемонию в честь Овечкина 26 ноября. Форвард забил 900 шайб и провел 1500 матчей в регулярках за клуб

«Клуб проведет церемонию 26 ноября перед игрой с “Джетс”, чтобы почтить достижения Овечкина, который стал первым хоккеистом в истории НХЛ, преодолевшим отметку в 900 голов в регулярных чемпионатах, и восьмым игроком в истории лиги, сыгравшим 1500 матчей за одну команду.
Президент по хоккейным операциям Брайан Маклеллан и генеральный менеджер Крис Патрик присоединятся на льду к его жене Настасии, детям Сергею и Илье, а также маме Татьяне", — сообщил клуб.
Овечкин про 900 голов в регулярках НХЛ: «Я все еще играю, впереди много матчей. Подумаю об этом, когда закончу».
