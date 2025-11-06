Жена Овечкина приготовила борщ для «Вашингтона» перед игрой с «Сент-Луисом»: «Похоже, теперь это станет обязательным ?»

Жена российского форварда Настасия Овечкина приготовила борщ для всей команды. Она рассказывала, что ранее уже делала это перед одним из матчей — тогда «Вашингтон» крупно победил.
«Похоже, приготовление борща перед игрой для всей команды станет обязательным ?», — написала в соцсетях Овечкина.
Фото: instagram.com/nastyashubskaya/
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше