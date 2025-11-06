Ричмонд
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
07.11
Баффало
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.43
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
07.11
Бостон
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.90
X
4.40
П2
2.14
Хоккей. НХЛ
07.11
Каролина
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.75
П2
3.58
Хоккей. НХЛ
07.11
Нью-Джерси
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.47
П2
2.96
Хоккей. НХЛ
07.11
Питтсбург
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.49
X
4.41
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
07.11
Даллас
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.46
П2
3.44
Хоккей. НХЛ
07.11
Нэшвилл
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.30
П2
2.67
Хоккей. НХЛ
07.11
Вегас
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.40
П2
2.66
Хоккей. НХЛ
07.11
Лос-Анджелес
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.25
П2
2.54
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
СКА
3
:
Шанхай Дрэгонс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Динамо М
4
:
Лада
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сочи
4
:
Северсталь
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
1
:
Торпедо
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
4
:
Ак Барс
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
5
:
Спартак
2
П1
X
П2

«Динамо» Минск одержало 6-ю победу подряд. Команда Квартальнова идет 3-й на Западе

«Динамо» обыграло «Ак Барс» (4:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Источник: Спортс"

Это 6-я победа команды тренера Дмитрия Квартальнова подряд.

На данный момент «Динамо» Минск занимает 3-е место в таблице Запада с 31 баллом в 22 играх.

«Ак Барс» идет на 2-м месте в таблице Востока с 32 очками после 23 матчей.