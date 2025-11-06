«Динамо» Минск одержало 6-ю победу подряд. Команда Квартальнова идет 3-й на Западе

Это 6-я победа команды тренера Дмитрия Квартальнова подряд.
На данный момент «Динамо» Минск занимает 3-е место в таблице Запада с 31 баллом в 22 играх.
«Ак Барс» идет на 2-м месте в таблице Востока с 32 очками после 23 матчей.
