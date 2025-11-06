Ларионов после 3:2 с «Шанхаем»: «Не хочется таких громких слов, как дерби Питера. Команда тут лишь несколько месяцев. Здесь хозяин — СКА»

И перед игрой сегодня я сказал на интервью «Матч ТВ», что не хочется таких громких слов, как дерби Питера. Потому что дерби обычно проходит, когда команде 80 лет, и они находятся в одном городе. А когда команда лишь тут первые несколько месяцев, то важно, кто здесь хозяин. Естественно, здесь хозяин — это команда СКА. Это было сказано ребятам и «Матч ТВ». И я рад, что наши хоккеисты сделали хорошо свою работу и выиграли матч, — сказал Ларионов.