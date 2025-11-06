Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
07.11
Баффало
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.17
X
4.43
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
07.11
Бостон
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.90
X
4.40
П2
2.14
Хоккей. НХЛ
07.11
Каролина
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.75
П2
3.58
Хоккей. НХЛ
07.11
Нью-Джерси
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.47
П2
2.96
Хоккей. НХЛ
07.11
Питтсбург
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.49
X
4.41
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
07.11
Даллас
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.46
П2
3.44
Хоккей. НХЛ
07.11
Нэшвилл
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.30
П2
2.67
Хоккей. НХЛ
07.11
Вегас
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.40
П2
2.66
Хоккей. НХЛ
07.11
Лос-Анджелес
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.25
П2
2.54
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
СКА
3
:
Шанхай Дрэгонс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Динамо М
4
:
Лада
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сочи
4
:
Северсталь
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
1
:
Торпедо
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
4
:
Ак Барс
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
5
:
Спартак
2
П1
X
П2

Ларионов после 3:2 с «Шанхаем»: «Не хочется таких громких слов, как дерби Питера. Команда тут лишь несколько месяцев. Здесь хозяин — СКА»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о противостоянии с «Шанхаем».

Источник: Спортс"

Сегодня СКА дома обыграл «Дрэгонс» (3:2 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Игра прошла в Ледовом дворце.

Напомним, «Шанхай» играет на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге с сезона-2025/26. Ранее клуб назывался «Куньлунем».

— Хочется всех поздравить с победой. Она была непростая, но заслуженная. Благодарю болельщиков за терпение. Но не хочу говорить сейчас слишком много громких слов. Это всего лишь одна игра. А мы хотим, чтобы это происходило на регулярной основе.

Не всегда получается, но сегодня мы проявили характер и сплоченность. И вообще мы играли очень хорошо.

— Вы наверняка весь сезон ждали такое выступление от Тревора Мерфи, который сделал дубль. Как его заряжали на эту игру?

— Мы показали небольшие отрезки из первой игры с «Куньлунем» или… Да вообще неважно, как называется эта команда. Игра была довольно-таки яркая, скажу честно. Там мы подарили свои шансы сопернику. Хотя по игре, движению, рисунку, структуре она была у нас одной из лучших на начальном этапе.

И перед игрой сегодня я сказал на интервью «Матч ТВ», что не хочется таких громких слов, как дерби Питера. Потому что дерби обычно проходит, когда команде 80 лет, и они находятся в одном городе. А когда команда лишь тут первые несколько месяцев, то важно, кто здесь хозяин. Естественно, здесь хозяин — это команда СКА. Это было сказано ребятам и «Матч ТВ». И я рад, что наши хоккеисты сделали хорошо свою работу и выиграли матч, — сказал Ларионов.